Bingöl’de ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İHA

Bingöl'de polis ekipleri tarafından il genelinde huzuru sağlamak üzere yapılan operasyonlar sürüyor.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Bu kapsamda yapılan operasyonla Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla, 8 tabanca, 9 şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet 9X19 fişek, 5 adet 7,65 fişek 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet AK 47 silah mermisi 8 cep telefonuna el konuldu.

6 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.