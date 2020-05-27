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    Binin üzerinde solunum cihazı ihraç edildi

    Yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisler tarafından üretilen yoğun bakım solunum cihazlarının ihracatına başlandı.
    • AA
    • 27.05.2020 - 10:51
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    Binin üzerinde solunum cihazı ihraç edildi

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer birçok önlemler almıştı.

    Alınan önlemler ve sağlık ekipmanlarının yeterli olması sonucunda salgın tablosunda her geçen gün durum iyiye gidiyor.

    Avrupa ülkeleri ise sağlık ekipmanlarının yetersiz olması nedeniyle zorluk yaşıyor.

    "BİNİN ÜZERİNDE SOLUNUM CİHAZININ İHRACATI BAŞLADI"

    Yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisler tarafından üretilen yoğun bakım solunum cihazlarının ihracatına başlandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız.

    Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor." dedi.

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