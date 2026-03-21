Bir genç dedesinden, ayağıyla dürterek bayram harçlığı istedi

Yurt genelinde Ramazan Bayramı kutlanıyor.

Geleneklerimizi yaşatarak toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren bayramlarda en çok yüzü gülen, harçlık alan çocuklar oluyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Bu özel günler, toplumsal bağları kuvvetlendirirken aile ve akrabalarımız ile bir arada olma fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin birçok noktasından bayramlaşma görüntüleri gelirken sosyal medyada yayılan bir video tepkilere neden oldu.

"AL ŞUNU VER BELLİ OLMASIN"

Bir genç, ayağıyla dedesini dürterek "Sen bana bayram parası vermedin dede" diyerek seslendiği görüldü.

Daha sonradan genç, kendi çıkardığı parayı "Al şunu ver belli olmasın" diyerek teşekkür etti.