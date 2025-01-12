Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistin hayran kaldığı uygulama

İHA

Türkiye turuna bisikletiyle çıkan bir Rus turist, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Öceli Tüneli'nin girişinde dikkatini çeken bir uyarı tabelasıyla karşılaştı.

"Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz" yazısını gören turist, bu mesajdan oldukça memnun kaldı ve anı video kaydına alarak sosyal medyada paylaştı.

"TÜRKİYE'YE VE TÜRKLERE BAYILIYORUM"

Videoda, Türkiye’yi ve Türk halkını ne kadar sevdiğini belirten turist, "Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum, çünkü buraya ne yazmışlar" diyerek paylaşımda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntüye yoğun ilgi gösterdi.