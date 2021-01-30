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    Bitlis'te 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Bitlis’te ekipler tarafından bir araçta yapılan açıklamada, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 04:11
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    Bitlis'te 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 250 paket sigara ele geçirilidi.

    ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Yabancı uyruklu araç sürücüsü V.H.A isimli şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

    Bitlis te 250 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

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