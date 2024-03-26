Bitlis'te çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

İHA
Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde çatılarda biriken yoğun kar tabakaları, havanın ısınmasıyla erirken büyük kütleler halinde düşebiliyor. Bu da kimi zaman kazalara davetiye çıkarıyor.
Çatıda biriken kar kütlesi, çığ gibi aşağı indi
Bitlis’te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken karların erimesi adeta tehlike saçıyor.
Kar yağışından dolayı il genelinde birçok yol kapanırken 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü.
Yaralanan olmazken bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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