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Bitlis'te çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Bitlis'te çatıda biriken kar, çığ gibi düştü Kış mevsiminin halen devam ettiği Bitlis'te, bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin çığ gibi düştüğü anlar görüntülendi.