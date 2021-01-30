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    Bitlis'te insan kaçakçısı, 15 kişilik minibüse 52 kişi bindirdi

    Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüsten 52 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan Ö.K., organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 15:45
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    Bitlis'te insan kaçakçısı, 15 kişilik minibüse 52 kişi bindirdi

     

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu bölgesinde yol uygulaması yaptı.

    Uygulama sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

    MİNİBÜSTEN 52 KİŞİ ÇIKTI

    Kontrollerde, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 45'i Afganistan, 6'sı Pakistan, 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmenyakalandı.

    ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Organizatörlük yaptığı belirlenen Ö.K. de gözaltına alındı.

    Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bitlis te insan kaçakçısı, 15 kişilik minibüse 52 kişi bindirdi #1

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