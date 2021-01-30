Bitlis'te insan kaçakçısı, 15 kişilik minibüse 52 kişi bindirdi
Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüsten 52 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan Ö.K., organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
- DHA
- 30.01.2021 - 15:45
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu bölgesinde yol uygulaması yaptı.
Uygulama sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
MİNİBÜSTEN 52 KİŞİ ÇIKTI
Kontrollerde, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 45'i Afganistan, 6'sı Pakistan, 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmenyakalandı.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Organizatörlük yaptığı belirlenen Ö.K. de gözaltına alındı.
Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.