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DHA

Sınır illerden farklı ülkelere kaçak yolla giriş yapmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Polis ekiplerinin etkili ve kapsamlı çalışmalarıyla göçmen kaçakçıları tek tek yakalanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında bir kaçak göçmen operasyonu da Bitlis'te gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyet’ kapsamında Yelkenli köyünde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

BAGAJDAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Yapılan aramada, otomobilin bagajında Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

‘Organizatörlük’ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen kaçak göçmense sınır dışı edildi.