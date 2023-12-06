Bitlis'te özel harekat polislerinin zorlu eğitim süreci Bitlis'te PÖH timleri, zorlu operasyonlar için aldıkları sıkı eğitimler ile terörle mücadele için her an göreve hazır..

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AA

Türk Polis Teşkilatı bünyesinde görev alan Özel Harekat'ın cesur polisleri, terörle mücadelede veya meskun mahal operasyonlarında zorlu bir görev üstleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Özel Harekat timlerinin eğitim çalışmalarından yeni kareler paylaştı.

Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, yurtta huzur ve güvenliğin hakim olması için, terörle mücadele ve yasa dışı olaylara müdahalelerde bulunmak üzere eğitimlerini sürdürüyor.

Her an göreve hazırlar

Bitlis'te de PÖH timleri her an göreve hazır bir şekilde eğitim ve antrenmanlara katılıyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için meskun mahal, kırsal alan, keskin nişancılık, harita, dağcılık ve ilkyardım gibi eğitimlere katılan özel harekat polisleri, her şartta görev yapabilecek şekilde hazırlık yapıyor.

Teçhizatlı ve teçhizatsız kilometrelerce koşuyorlar

Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak kendilerini geliştiren özel harekat polisleri, bir taraftan da fiziki kondisyonlarını en üst seviyede tutabilmek amacıyla kentin yüksek rakımlı bölgelerinde teçhizatlı ve teçhizatsız kilometrelerce koşuyor.

Özel harekat timleri, dağcılık eğitimleri ve antrenmanlarla, bölgenin en çok kar yağışı düşen illerden Bitlis'in kış koşullarına hazırlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)