Bodrum'da ana isale hattı patladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su karayoluna aktı.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama yaşandı.

Tonlarca su karayoluna aktı

Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi tedbirli olunmasını istedi

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)