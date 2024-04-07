İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama yaşandı.
Tonlarca su karayoluna aktı
Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.
Bodrum Belediyesi tedbirli olunmasını istedi
Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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