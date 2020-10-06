Dolar
7.7952
0.394%
Euro
9.1583
0.1027%
Altın
1883.36
-1.5689%
Borsa
1153.71
-0.603%
G. Altın
473.239
-0.9442%
Bitcoin
82843.03
-1.0384%
23ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 23 C

    Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle bazı evleri su basarken, evinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
    • AA
    • 06.10.2020 - 23:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, içme suyu hattındaki bir boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolun ortasında göçük oluşurken, çevredeki bazı evleri de su bastı. Evinde mahsur kalan bir kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

    Yaşanan patlamanın ardından bölgede polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #1

    YETKİLİLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın da olduğu heyet, bölgede inceleme yaparak vatandaşların mağduriyetini tespit etti.

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #2

    "KENDİMİZİ DIŞARI ZOR ATTIK"

    Evini su basan Fatma Kader, çok kısa sürede tazyikli suyun evlerine dolduğunu, kendilerini dışarıya zor attıklarını, büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #3

    MAHSUR KALDI, TAVAN ARASINDAN KURTARILDI

    Mahsur kaldığı evinden vatandaşlarca kurtarılan Menderes Erköl de kapıyı açıp dışarıya kaçamadığını, 2 kişinin yardımıyla tavan arasından kurtarıldığını anlattı.

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #4

    "BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ YALANDI"

    Bölgede fırın işleten İbrahim Çelik ise büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından panik yaşandığını ve yolların su altında kaldığını belirtti.

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #5

    Belediye ekiplerince bölgede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

    Öte yandan, patlamanın ardından yaşananlar da vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla görüntülendi.

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #6

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #7

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #8

    Bodrum da içme suyu isale hattı patladı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir