Önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine aynı manzara...
Bodrum'da bir türlü çözülemeyen isale hattı sorunu yine patlak verdi.
Saat 14.00 sıralarında Kargı Caddesi’nde yaşanan olayda, şiddetli patlama nedeniyle bölgedeki bir site içerisindeki evi su bastı.
ASFALT YARILDI
Patlamanın şiddetiyle yarılan asfalt yığınları sitenin giriş kapısını kaplarken, denize akan çamurlu su, kıyıdaki suyun rengini kahverengiye çevirdi.
Zabıta ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, MUSKİ ekipleri patlayan hattı onarmak için çalışma başlattı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki vatandaşın otomobile doğru koştuğu anlar yer aldı.
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