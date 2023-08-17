Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde artık klasikleşen bir olay olan su isale hattı patlamalarının bugünkü adresi Torba Mahallesi oldu.
Daha önce de isale hattı patlamaları yaşandı
Geçen hafta, Bodrum Yarımadası'nın güney mahallelerinde su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalar bu hafta yönünü kuzey mahallelerine çevirdi.
Dün Gündoğan'da meydana gelen isale hattı patlamasında yolda derin çukurlar oluşmuş, bölgedeki trafik akışı aksamıştı.
Patlama sebebiyle yol çöktü
Bugün ise benzer bir patlama Torba Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü.
İhbarın ardından olay yerine polis ve MUSKİ ekipleri geldi. Torba - Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.
Su kesintileri meydana geldi
Hatta giden su kesilerek onarım çalışması başlatıldı. Patlama nedeniyle yarımadanın kuzey tarafındaki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.