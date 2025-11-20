Bodrum'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sokak ve caddeleri göle çevirdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Göster Hızlı Özet Muğla'nın Bodrum ilçesinde ani sağanak yağış caddeleri ve sokakları göle çevirdi.

Yağmurun şiddeti nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum, yine bir sağanak yağışla göle döndü. Saat 16.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, dakikalar içinde ilçe genelinde hayatı felç etti. Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, mazgallar taşarak yollarda akıntılar oluşturdu. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin yükseldiği bazı bölgelerde sürücüler araç kontrolünü sağlamakta zorlandı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. ARAÇLAR MAHSUR KALDI Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde etkili olan yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. Araçlardan biri sürücünün müdahalesiyle yeniden çalıştırılırken, diğer araç vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. O anlarda bölgede yoğun trafik yaşandı. YAĞIŞ ARALIKLARLA DEVAM EDECEK İlçe genelinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

