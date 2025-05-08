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DHA

Önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine aynı manzara...

Bodrum'da bir türlü çözülemeyen isale hattı sorunu yine patlak verdi.

Saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında patlama meydana geldi.

SİTEDEKİ 9 EVİ SU BASTI

Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı. Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü.

İKİ OTOMOBİLİN CAMI KIRILDI

Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.

Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

PATLAMA ANI KAMERADA

İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI"

Site sakinlerinden Büşra Kaptan, "İsale hattı büyük bir gürültüyle patladı. Akan sular sitemizde tahribata neden oldu" dedi