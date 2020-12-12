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    Bodrumlu balıkçıların ağına mayın takıldı

    Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı sanılan mayın, SAS komandolarını harekete geçirdi.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 22:13
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    Bodrumlu balıkçıların ağına mayın takıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1’inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi.

    YALIKAVAK AÇIKLARINDA BULUNDU

    Yalıkavak Mahallesi’nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı.

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    Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi. Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı.

    Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.

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