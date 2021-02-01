İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını işgale kalkışan, aralarında öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyelerinin de olduğu protestocuya polisin müdahale ettiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu protesto eden bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.

POLİS, İŞGAL GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale-Video

Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale 2-Video



