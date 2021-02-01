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    Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale

    Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale

    İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını işgale kalkışan, aralarında öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyelerinin de olduğu protestocuya polisin müdahale ettiğini açıkladı.
    • AA
    • 01.02.2021 - 22:23
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 23:25
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    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu protesto eden bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.

    POLİS, İŞGAL GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

    İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

    Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale-Video

    Boğaziçi Üniversitesi ni işgal girişimine müdahale #1

    Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale 2-Video

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    Boğaziçi Üniversitesi ni işgal girişimine müdahale #3

    Boğaziçi Üniversitesi ni işgal girişimine müdahale #4

    Boğaziçi Üniversitesi ni işgal girişimine müdahale #5

    Boğaziçi Üniversitesi ni işgal girişimine müdahale #6

    Boğaziçi Üniversitesi ni işgal girişimine müdahale #7

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