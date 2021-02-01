Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişiminde 159 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, Boğaziçin Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili devam eden protestolarda, rektörlük binasını işgal etmek isteyenlere polisin müdahale ettiğini ve gözaltılar olduğunu açıkladı:

159 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. "