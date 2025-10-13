Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapalı

Tünel kaplama çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında kısmi kapanma yaşanacak.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde, tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.
BUGÜN BAŞLADI
Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.
31 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK
31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.