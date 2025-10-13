Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapalı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak.