Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu geçişinde heyelan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağış dolayısıyla Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığını duyurdu.

DHA

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış, bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden oldu..

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak sebebiyle şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Heyelan nedeniyle 3 araç zarar gördü

Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i tır, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul yönü trafiğe kapandı

Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur.



Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, heyelanın yaşandığı bölgeye doğru harekete geçti..