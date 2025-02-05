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AA

Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıkmış ve feci olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Yaşanan facianın ardından dava dosyasına ilişkin yeni gözaltılar yaşandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.