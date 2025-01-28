Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını, 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yangına ilk müdahale anlarına dair görüntüler, TRT Haber tarafından paylaşıldı.

TAHLİYE ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde, jandarma arama kurtarma birimlerinin yangına müdahale ederken, otelin üst katlarına uzattıkları merdivenlerle mahsur kalan vatandaşları tahliye ettiği anlar yer alıyor.

Otelin üst katlarındaki pencerelerden çıkan vatandaşlar, kurtarma ekiplerinin merdivenlerine ulaşarak aşağı indirildi. O anlarda üst katlarda yer alan bazı vatandaşların da yardım istediği görüntülere yansıdı.