Bolu'da 4 katlı apartmanda yangın paniği

İHA
Bolu Mudur'nuda Kaygana Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatı katındaki bacada yangın çıktı.
Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı.
Yangın söndürüldü
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Yaralanan olmadı
Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı kaydedildi.
Apartman sakini Rafet Burukoğlu ise yangının baca içindeki kurumların tutuşması sonucu çıktığını ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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