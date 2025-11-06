Bolu’da 5 kilometrelik hayalet ağ toplandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde yürütülen denetimlerde, 5 kilometre uzunluğunda hayalet ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.

500 BALIK KURTARILDI

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, yasadışı olarak bırakılmış misina ağlar tek tek toplandı.

Ağlara takılan 500 balık canlı olarak kurtarıldı. Balıklardan 300’ü yeniden gölete salınırken, 200’ü anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi.

EKOSİSTEM KORUNUYOR

Yetkililer, bu tür denetimlerin gölet ekosistemini koruma amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Ekiplerin, bölgede yasadışı avcılığa karşı kontrolleri artırarak devam ettireceği bildirildi.