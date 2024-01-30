Bolu'da aç kalan yılkı atları şehir merkezinde görüntülendi Bolu'da aç kalan yılkı atları şehir merkezine yiyecek aramaya indi. Boş arsada bulunan silaj paketlerini yerken görüntülenen atlar için ekipler harekete geçti.

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İHA

Bolu merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nın meşhur yılkı atları şehir merkezinde görüntülendi.

Ormanlık alandan Kürkçüler Mahallesi'ne inen vahşi atlar çevrede yiyecek aradı.

Araçların geçtiği yolun ortasında durarak yol kenarlarında yiyecek arayan atlar bir süre sonra boş arsada bulunan silaj paketlerini fark etti.

Yılkı atları silaj paketlerini delerek içerisindeki mısır silajlarını yedi.

Ekipler atları besledi

Durum Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilirken olay yerine saman ve buğday çuvalları ile gelen ekipler aç kalan yılkı atlarını besledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)