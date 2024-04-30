İHA
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü yakınlarında dolaşan yavru ayıyı fark eden öğrenci servisinin şoförü durumu köy muhtarına bildirdi.
Köy muhtarı yavru ayının bulunduğu bölgeye geldi.
Bu esnada servis minibüsünü görerek korkan yavru ayı yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı.
Cep telefonuyla kaydetti
Yavru ayının ağaca tırmanma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Köy muhtarı ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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