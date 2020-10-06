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    Bolu’da mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı

    Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 08:29
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    Bolu’da mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı

    Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti.

    Sinan Ay, karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı.

    GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

    İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan Ay'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı.

    GÖREVDEN ALINDI

    Görüntüler, WhatsApp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.

    Bolu’da mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı #1

    Bolu’da mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı #2

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