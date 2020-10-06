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Bolu’da mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı

Bolu’da mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.