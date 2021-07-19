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Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'da seyir halinde olan araç, iş makinesine çarptı. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.