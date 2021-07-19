Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Bolu'da seyir halinde olan araç, iş makinesine çarptı. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.
- AA
- 19.07.2021 - 00:39
- Güncelleme : 19.07.2021 - 00:49
Mudurnu ilçesinden Bolu istikametine seyreden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki otomobil, Doğancı Mahallesi mevkisinde önünde seyreden İdris B. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Otomobildekilerden Birsen Mühürcüoğlu yaralanırken arka koltukta bulunan İsmet Mühürcüoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Trafik kazası nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılması ile tamamen açıldı.
Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı VİDEO