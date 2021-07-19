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    Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Bolu'da seyir halinde olan araç, iş makinesine çarptı. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.
    • AA
    • 19.07.2021 - 00:39
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 00:49
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    Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Mudurnu ilçesinden Bolu istikametine seyreden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki otomobil, Doğancı Mahallesi mevkisinde önünde seyreden İdris B. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.

    1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Otomobildekilerden Birsen Mühürcüoğlu yaralanırken arka koltukta bulunan İsmet Mühürcüoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Trafik kazası nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılması ile tamamen açıldı.

    Bolu'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı VİDEO

    Bolu da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

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