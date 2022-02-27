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    Bolu'da pakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin lira ceza

    Bolu'da plakalarını söküp kavşakta drift yaparken, kameralara yakalanan sürücüye alkollü araç kullanması, plakaları sökmesi ve drift yapması nedeniyle 14 bin 39 lira para ceza kesildi.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 17:30
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    Bolu'da pakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin lira ceza

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, Borazanlar Mahallesi'ndeki kavşakta plakaları sökülmüş bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti.

    14 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Kavşaktaki trafiğe engel olarak yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan 14 BK 600 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y.G.'ye (25), ‘alkollü araç kullanmak’, ‘aracın plakalarını sökmek’ ve ‘drift yapmak’ suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

    Bolu da pakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin lira ceza #1


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