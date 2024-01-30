Bolu'da soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaş donmuş göle girdi Bolu'da soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle giren vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

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İHA

Bolu merkeze bağlı Sarıalan Yaylası'nda hava sıcaklarının düşmesiyle bölgede bulunan göl buz tuttu.

Yaylanın muhteşem manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Buz tutan göle girdi

Görüntüleri çeken doğasever Gökhan Bilen, Sarıalan Yaylası'nda Berk Arıkan ile karşılaştı.

Arıkan'ın buz tutan göle girdiğini gören Bilen, video çekmek için aracından indi. Bilen, hava sıcaklığının eksi derecelerde bulunduğu bölgede göle giren Arıkan'ın o anlarını kayda aldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden suya giren Arıkan'ın görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Biz onun kadar cesaretli değildik"

Gökhan Bilen, "Doğa içerikli videolar çekiyorum. Asıl mesleğim öğretmenlik. Aslında o gün niyetimiz güzel doğa videoları çekmekti. O esnada donmuş göl üzerinde yürüyen Berk Arıkan ile karşılaştık. Video çekmek istedik. Arıkan da göle gireceğini söyledi. Onun üzerine göle girdiği anları kayda aldık. Hava soğuktu. Bize de tavsiye etti göle girmeyi. Biz onun kadar cesaretli değildik. Kayak sporu yapıyormuş kendisi. Hava gerçekten çok soğuktu. Biz montlarla o havada zor dururken onun göle girmesi efsaneydi" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)