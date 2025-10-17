Borç kapatma kredisi: Hangi banka ne kadar veriyor? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğünde hayata geçirilen yeni kredi modeli, vatandaşlara farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını tek çatı altında toplama imkanı sunuyor.

Kamu destekli bu uygulamada faiz oranlarının makul seviyede tutulması, uzun vade seçenekleri ve esnek ödeme planları öne çıkıyor.

Amaç, borç yükü altındaki vatandaşlara daha sürdürülebilir bir ödeme düzeni sağlamak.

Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor, ödeme seçenekleri ve faiz oranları neler?

2025 BORÇ KAPATMA KREDİLERİ VE FAİZ ORANLARI

5 Ekim 2025 itibarıyla kamu ve özel bankaların borç kapatma kredilerine ilişkin güncel faiz oranları ve limitleri şöyle: