Borç kapatma kredisi: Hangi banka ne kadar veriyor? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat…

2025 yılı ekim ayı için borç kapatma kredisi detayları açıklandı. Bankalar vatandaşlara borçlarını tek çatı altında toplama imkanı sunuyor. İşte oranlar…

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 08:55
  • Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi sunarak vatandaşların farklı yerlerdeki borçlarını tek çatı altında toplamasını sağlıyor.
  • Kamu destekli bu kredilerde makul faiz oranları, uzun vadeler ve esnek ödeme planları bulunuyor.
  • Bu krediler, borç yükü altındaki vatandaşlara sürdürülebilir bir ödeme düzeni sunmayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğünde hayata geçirilen yeni kredi modeli, vatandaşlara farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını tek çatı altında toplama imkanı sunuyor.

Kamu destekli bu uygulamada faiz oranlarının makul seviyede tutulması, uzun vade seçenekleri ve esnek ödeme planları öne çıkıyor.

Amaç, borç yükü altındaki vatandaşlara daha sürdürülebilir bir ödeme düzeni sağlamak.

Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor, ödeme seçenekleri ve faiz oranları neler?

2025 BORÇ KAPATMA KREDİLERİ VE FAİZ ORANLARI

5 Ekim 2025 itibarıyla kamu ve özel bankaların borç kapatma kredilerine ilişkin güncel faiz oranları ve limitleri şöyle:

