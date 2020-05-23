Şaka yapmak amacıyla arkadaşının üzerine sürdüğü otomobil, yağmur sebebiyle duramayınca, sürücü önce arkadaşına daha sonra bir araca çarptı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde, seyir halinde olan bir sürücü, yakın arkadaşı olan Emre Oktay'ı yolda yürürken gördü.

Sürücü daha sonra, otomobilini şaka yapmak amacıyla arkadaşı Oktay'ın üzerine sürdü.

ARABAYI DURDURAMADI

Fakat otomobil yağmurun da etkisiyle duramayınca önce Emre Oktay'a ardından park halindeki minibüse çarptı. Oktay refleks ile zıplayınca şans eseri iki aracın arasında kalmaktan kurtuldu.

Oktay kazayı yara almadan atlatırken, daha sonra sürücü koltuğunda şok geçiren arkadaşının yanına gitti.

Bostancı'da arkadaşının üzerine sürdüğü aracı durduramadı ViDEO

"BÖYLE ŞAKA OLMAZ"

Olay anını gören bir kişi, "Gürültüyle dükkandan çıktı. Samimi arkadaşını yürürken görmüş. 'Şaka yapayım diyor', arabayla gelirken frene basıyor ama yerler ıslak olduğu için araç durmuyor. Arada sıkışabilirdi, son anda kurtuldu, büyük şans kurtulması. Böyle şaka olmaz" dedi