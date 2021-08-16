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    Bozkurt’taki seyyar köprüden geçişler başladı

    26 metre uzunluk ve 4 metre genişliğindeki Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü’nün, 70 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
    • AA
    • 16.08.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:11
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    Bozkurt’taki seyyar köprüden geçişler başladı

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.

    Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı.

    70 TON KAPASİTELİ

    Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip.

    10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.

    Bozkurt’taki seyyar köprüden geçişler başladı #1

    ZEMİN DÜZELTME AŞAMASINA GEÇİLDİ

    Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi.

    Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak.

    Bozkurt’taki seyyar köprüden geçişler başladı #2

    2 YATAY, 3 SABİT KÖPRÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.

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    Bozkurt’taki seyyar köprüden geçişler başladı #4

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    Bozkurt’taki seyyar köprüden geçişler başladı #7

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