Bu cihazların fişini hemen çekin: Kapalıyken bile elektrik yiyor

Evlerimiz, kullanılsa da kullanılmasa da enerji tüketen birçok cihazla dolu.

Televizyonlar, bilgisayarlar, şarj aletleri ve beyaz eşyalar, bekleme modunda bile elektrik harcayabiliyor.

Peki, hangi cihazlar gece kapatılmalı, hangileri kesintisiz çalışmalı?

Uzmanlar, doğru cihaz kullanımının hem faturaları düşürdüğünü hem de yiyecek ve ısıtma ile ilgili olası sorunları önlediğini belirtiyor.

KAPALI OLDUĞUNDA ELEKTRİK HARCAYAN CİHAZLAR

Televizyon, bilgisayar ve oyun konsolları

Televizyon, oyun konsolu ve bilgisayarlar kapalı görünseler bile bekleme modunda enerji tüketir. Yıl boyunca bu durum, elektrik faturasına ciddi şekilde yansıyabilir.

Cihazları tek tek kapatmak yerine, anahtarlı uzatma kablosu ile tek bir düğmeyle tamamen kapatabilirsiniz. Böylece bilgisayar, TV, yazıcı ve monitör gibi cihazlar gereksiz yere enerji harcamaz.

Şarj Cihazları

Bağlı olmayan şarj cihazları da elektrik tüketir. Küçük transformatörleri nedeniyle birkaç watt harcar ve güvenlik riski oluşturabilir.

Yazıcılar

Yazıcılar bekleme modunda enerji tüketir ve bazı parçaları aşırı ısınabilir.

Düzenli kapatma, hem enerji tasarrufu sağlar hem de yazıcının ömrünü uzatır.

SÜREKLİ AÇIK KALMASI GEREKEN CİHAZLAR

Buzdolabı ve dondurucu

Soğutma üniteleri asla kapatılmamalıdır. Geceleri kapatıldıklarında iç sıcaklık hızla yükselir ve cihazın tekrar soğutması için daha fazla enerji gerekir. Ayrıca gıdaların kalitesi bozulabilir. Uzmanlar, buzdolabı için ideal 4-5 °C, dondurucu için -18 °C sıcaklığı öneriyor.

Isıtma ve sıcak su sistemleri

Kazan, ısı pompası veya sirkülasyon pompaları gece kapatılmamalıdır. Kapatıldıklarında sistem sabah çalışırken daha fazla enerji harcar ve bileşenler zarar görebilir.