Bu ilçede üniversiteyi kazanana 12 bin TL verilecek

İstanbul’un genç nüfus oranı en yüksek ilçelerinden biri olan Sultanbeyli’den öğrencilere sevindirici bir haber geldi.

Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik eğitim desteği açıklandı.

Buna göre, lisans programını kazanan öğrenciler 12 bin TL, ön lisans programına başlayan öğrenciler ise 8 bin TL eğitim desteği alacak.

ULAŞIM DESTEĞİ DE VERİLECEK

“Üniversitelilere Eğitim Desteği” kapsamında, toplu ulaşım masraflarının da karşılanacağı açıklandı.

Bu uygulama sayesinde öğrenciler hem eğitim hem de ulaşım giderlerinde büyük bir rahatlama yaşayacak.

Sultanbeyli Belediyesi, gençlerin hayatını kolaylaştıracak bu destekle ilçedeki eğitim fırsatlarını artırmayı hedefliyor.