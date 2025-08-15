Bu ilde yaşayan emekli yaşadı! İndirimli emekli kartları dağıtılmaya başladı

Emeklilerin yüzünü güldürecek örnek bir proje Konyaaltı’nda hayata geçti. Yıllarca çalışıp ülkeye emek veren, ancak son dönemde artan yaşam maliyetleri karşısında alım gücü giderek azalan emekliler için Konyaaltı Belediyesi’nden anlamlı bir adım geldi.

“Emekli Kart” projesi ile ilçede yaşayan emekliler, artık hem sağlık hizmetlerinden hem de günlük ihtiyaçlarını karşılayacak birçok sektörden indirimli faydalanabilecek.

Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kartlarını daha önce duyurulan teslim noktalarından almaya başladı.

Marketlerden eczanelere, restoranlardan kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede avantaj sağlayan bu özel kart, emeklilerin bütçesine nefes olurken sosyal hayata katılımını da artıracak.

BİRÇOK ALANDA AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bu özel kart sayesinde emekliler, sağlık sektöründen market alışverişine, restoranlardan eczanelere, kültür-sanat etkinliklerinden giyim mağazalarına kadar onlarca farklı noktada indirim fırsatına kavuşuyor.

Yalnızca bütçeye katkı sağlamakla kalmayan Emekli Kart, sosyal hayata katılımı da teşvik ediyor. Özellikle sağlık harcamalarında sağlanan ayrıcalıklar, yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada büyük kolaylık sunuyor.

Konyaaltı’nda yaşayan emekliler, bu kart ile hem ceplerini koruyacak hem de yaşam kalitelerini artıracak ayrıcalıkların tadını çıkaracak.