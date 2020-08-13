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    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa anketi

    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa anketi

    ADA Araştırma'nın yaptığı son seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %43,2 çıkarken en yakın takipçisi %14'te kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 15:45
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    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa anketi

    Türkiye'de siyasi gündemin yoğunluğu arasında sıkça erken seçim söylentileri dolaşıma giriyor.

    Daha çok muhalefet kanadından erken seçim dillendirilirken Cumhur İttifakı 2023'ü işaret ederek söylentileri boşa çıkarıyor.

    Tüm bu tartışmaların altında araştırma şirketleri de Türkiye'nin siyasi gündemine ışık tutuyor.

    Ada Araştırma da yaptığı anketle siyasi gündem araştırması yaptı

    Yapılan ankette seçmene, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yönelten şirket, sonuçları paylaştı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ORANI %43,2

    Sonuçlarına göre, ankete katılanların %43,2'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir sonraki seçimden sonra da Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın sonuçu ise %14 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.

    Ankete göre sorulan isimlerin yüzdesi;

    Ekrem İmamoğlu %13,8
    Meral Akşener %6,8
    Selahattin Demirtaş %5,7
    Devlet Bahçeli %4,2
    Muharem İnce %3,7

    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa anketi #1

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