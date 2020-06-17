Bugaku nedir

Bugaku, icra edenlerin maske taktığı antik bir geleneksel Japon dansıdır.

Geçmişi M.S. 800’lü yıllara dayanan bugaku, Japon kültürünün vazgeçilmez dansıdır.

FİGÜRLER KENDİNİ TEKRAR EDER

Geleneksel Japon mahkeme salonlarında, soyluların seçilmesi için de icra edilen bu dans, motiflerini doğadan alır.

Budist kostümleri giyerek çeşitli ifadelere sahip maskeler takan dansçılar, hareketleriyle rüzgar, güneş, ağaç, kuş gibi kavramları canlandırırlar.

Japon mitolojisinin bir canlandırması olarak da ortaya çıktığı söylenen bu dans türü, yaklaşık 5 metrekarelik küçük alanlada yapılır. Dansta sergilenen figürler, çeşitli aralıklarla figürü tekrar eder.

DOĞA KAVRAMLARI TAKLİT EDİLİR

Dansın dünya tarafından tanınmasının 2. Dünya Savaşı yıllarının ertesine dayanması, bu geleneksel dansın geniş coğrafyalarca bilinmesini engellemiştir.

Günümüzde, Japon halkı tarafından yaşatılmaya devam eden bugaku, geleneksel figürlerine ise sadık kalır.