Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım Pazartesi banka çalışma saatleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, tüm yurtta rahmet, minnet ve saygı duygularıyla kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı nedeniyle sabah saat 09.05’te hayat duracak, siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak.

Anıtkabir, yine binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Peki, vatandaşların merak ettiği gibi 10 Kasım’da bankalar açık mı, kapalı mı olacak?

10 KASIM BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatiller arasında yer almayan 10 Kasım’da, kamu kurumları, özel sektör ve bankalar normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.

Yani bankalar 10 Kasım Pazartesi günü açık olacak ve vatandaşlar tüm bankacılık işlemlerini gün boyunca gerçekleştirebilecek.

Her zamanki gibi 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.