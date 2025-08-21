Bugün başladı! A101’den dev ayçiçek yağı kampanyası: Duyan stokluyor

A101, vatandaşları sevindirecek büyük bir kampanya başlattı.

Bugün itibarıyla başlayan indirimler kapsamında ayçiçek yağı ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünleri oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuldu.

Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 369,50 TL, Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 3 litre: 645 TL’den satışa sunuldu.

Bunların yanı sıra tavuk, salam, kola ve kahve gibi ürünlerde de indirimler müşterilerin yüzünü güldürüyor.

Yoğurt, ayran, peynir, kefir gibi süt ürünlerinde ve atıştırmalık ürünlerde de cazip fiyatlar bulunuyor.

Kampanya, 21 Ağustos itibarıyla geçerli olacak ve sınırlı stoklarla sunuluyor. İşte A101 indirimli ürünler: