Bülent Arınç'tan Sevda Noyan'a tepki

Arınç, Sevda Noyan hakkında, "Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Ülke TV'de Arafta Sorular programına katılan yazar Sevda Noyan'ın, canlı yayında söyledikleri tartışılmaya devam ediyor...

Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır" ifadelerini kullanmıştı.

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BÜLENT ARINÇ'TAN TEPKİ

Noyan'ın bu açıklamaları ise sosyal medya başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekerek tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmaya son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da girdi.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan ve sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu...

"BU NE CANİ BİR KADIN"

"Bu kadının komşuları neler hissedecekler?" diyen Arınç, "Komşuları korkacak bu kadından. Ben olsam korkarım. 'Bu ne cani bir kadın, eline bir şey geçse kapımızı çalıp bizi kesecek' diye korkarım" ifadesini kullandı.

MİLLET BAŞÖRTÜSÜNDEN NEFRET EDECEK

Arınç "Biz hayatımızı başörtü mücadelesi için yaptık" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktaya bakın. Başında örtüsü olan ve dindar olduğunu söyleyen bir kadın asmaktan, kesmekten bahsediyor. Bu başörtüsü nefreti doğuracak, ondan korkuyorum. Yoksa bu kadın ne halt ederse etsin. Millet başörtüsünden nefret edecek hale gelecek. Sokakta yürürken hakaret ediliyor. Neden? Bu kadın yüzünden."

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