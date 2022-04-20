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    Bulgaristan sınırında bir göçmen, donarak hayatını kaybetti

    Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybettiği belirlenen bir erkek göçmenin cesedi bulundu.
    • 20.04.2022 - 19:03
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    Bulgaristan sınırında bir göçmen, donarak hayatını kaybetti

    Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyünün Bulgaristan sınırında tarla sürmeye giden çiftçiler, arazide bir erkek cesedi buldu.

    Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı timleri sevk edildi.

    Göçmen, sınırda donarak öldü

    Jandarmanın yaptığı ilk incelemede cesedin 30-35 yaşlarında erkek bir göçmene ait olduğu ve hipotermi sonucu öldüğü belirlendi.

    DHA'nın haberine göre, donarak hayatını kaybeden göçmenin kaçak olarak geçtiği Bulgaristan'da yakalanıp, geri itilen göçmenler arasında bulunduğu değerlendirildi.

    Göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

     


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