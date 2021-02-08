Burdur'da alkollü yakalanan sürücü: Hatalıyım

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken yakalanan Ömer K.'ye toplam 4 bin 829 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Burdur Şeker Plajı Caddesi üzerinde trafik ekiplerince durdurulan kamyonetin sürücüsü 56 yaşındaki Ömer K., yapılan muayenede 1.23 promil alkollü çıktı.

Sokağa çıkma izin belgesi de olmayan Ömer K.'ye, daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı belirlendi.

PAHALIYA PATLADI

Ekipler tarafından alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Ömer K.'ye 1679 TL ceza yazıldı.

Ehliyetine ise ikinci kez alkollü yakalandığı için 2 yıl süreyle el konulan Ömer K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Yaptığının hata olduğunu söyleyen Ömer K., "Cezamızı çekeriz." dedi.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü VİDEO





