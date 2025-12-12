Burdur'da gökyüzündeki esrarengiz ışık panik yarattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde saat 19.00 sıralarında gökyüzünde beliren parlak bir ışık, bir vatandaş tarafından “bilinmeyen cisim düştü” ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Böğrüdelik Yaylası yakınlarına çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER: "GÖRÜLEN CİSİM GÖKTAŞI"

Olay yerine ulaşan ekipler, yapılan ilk incelemelerde vatandaşın gördüğü cismin bir göktaşı olduğunu tespit etti. Güvenlik birimlerinin bölgede detaylı araştırmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "METEOR OLMA İHTİMALİ ÇOK GÜÇLÜ"

Burdur Valiliği, Gölhisar ile Denizli’nin Çameli ilçesi arasındaki bölgede düşen bir cisimle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: