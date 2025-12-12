Burdur'da KBRN tatbikatı nefes kesti Bucak ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen yangın ve KBRN tatbikatı, çok sayıda ekip ve personelin katılımıyla gerçeği aratmayan bir senaryoya sahne oldu.

Göster Hızlı Özet Burdur'un Bucak ilçesinde yangın ve KBRN tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği meydana gelen kimyasal sızıntı ve yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Burdur'un Bucak ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği metal imalat fabrikasının depolama alanında bulunan kimyasal madde tankına mobil taşıma tankerinin çarpması sonucu büyük bir çatlak oluştu. Çatlakla birlikte kimyasal sızıntı ve yangın çıktığı ihbarı üzerine tatbikat başlatıldı. YÜZLERCE PERSONEL KATILDI Tatbikat kapsamında fabrikada çalışan 20 personelin olaydan etkilendiği varsayıldı. İhbar üzerine bölgeye toplam 22 ekip, 26 araç ve 107 personel sevk edildi. Kısa süre içinde müdahale planı devreye alındı. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SIZINTIYA KBRN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ İtfaiye ekipleri, senaryo gereği çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimyasal sızıntı ise özel koruyucu ekipmanlarla çalışan AFAD KBRN ekibi tarafından güvenli şekilde kontrol altına alındı. YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ Tatbikat kapsamında kimyasal maddeden etkilendiği belirtilen personeller, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, ekiplerin koordinasyonunu ölçmeyi hedefledi.

Vergi Denetim Kurulu 250 müfettiş yardımcısı alacak

Yılların peynircisi sırrı verdi: Etiket yetmez! Kaliteli peyniri böyle ayırt edin