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Burdur'da köpek dövüştürenlere 142 bin TL ceza uygulandı

Burdur'da köpek dövüştürenlere 142 bin TL ceza uygulandı Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpek dövüşü yaptıranlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 şahıs suçüstü yakalandı ve şahıslara toplam 142 bin TL para cezası uygulandı.