Burdur’da su doldurma kavgasında 1 kişi bıçaklandı Burdur’da köy çeşmesinden su doldurma sırası nedeniyle çıkan tartışma sonrasında 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İHA

Burdur merkeze bağlı Çendik Köyü’nde bulunan çeşmeden su dolduran Ahmet D. (24) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.

Göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Tartışmanın büyümesi ile ismi öğrenilemeyen şüpheli, Ahmet D.’yi göğüs bölgesinden birkaç yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Hayati tehlikesi var

Arkadaşları tarafından otomobil ile Burdur Devlet Hastanesi’ne getirilen Ahmet D.’ye ilk müdahalesi burada yapıldı.

Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Ahmet D. Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şahıs aranıyor

Öte yandan olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)