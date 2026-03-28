Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Burdur'da gece saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ali Ongun'dan (51) bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren yakınları Ongun'un cansız bedeni ile karşılaşırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Ongun'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.