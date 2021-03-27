Haberler

İç Haber

Burhaniye muhtarı Kadir Uğurtay, mahalleli için çalışmalarını sürdürüyor

Burhaniye muhtarı Kadir Uğurtay, mahalleli için çalışmalarını sürdürüyor

Mahalleliye her alanda yardım ulaştırmak ve bölgenin sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcayan Burhaniye muhtarı Kadir Uğurtay, bugüne kadar 8 bin haneye ulaştıklarını duyurdu.