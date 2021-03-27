Burhaniye muhtarı Kadir Uğurtay, mahalleli için çalışmalarını sürdürüyor
Mahalleliye her alanda yardım ulaştırmak ve bölgenin sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcayan Burhaniye muhtarı Kadir Uğurtay, bugüne kadar 8 bin haneye ulaştıklarını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 27.03.2021 - 16:33
İstanbul Üsküdar'a bağlı Burhaniye Mahallesi, Kadir Uğurtay muhtarlığında hizmet almaya devam ediyor.
Bugüne kadar 8 bin haneye yardım ulaştıran Burhaniye Mahallesi muhtarlığı, çok sayıda ailenin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yürütüyor.
MAHALLELİNİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Muhtar Kadir Uğurtay'ın çalışmalarıyla birlikte mahalleye yeni otobüs seferleri getirilirken, vatandaşların aynı zamanda giyim, yeme-içme, odun, kömür, ekmek gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor.
ÖZEL GÜNLERDE FAALİYETLERE ÖNEM VERİLİYOR
Her dönemde yardımlaşmaya ve paylaşmaya yönelik faaliyetlerle ailelere dokunan muhtarlıkta, ramazan kolilerinden kurban eti dağıtımlarına, ramazan pidelerinden çocuklara bayram hediyelerine kadar birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.