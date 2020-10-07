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    Bursa yollarında yarışan atlar

    Bursa'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolda koşan atlar, Veliefendi Hipodromu'nu aratmadı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 10:52
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    Bursa yollarında yarışan atlar

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, başıboş 4 at yolda koşmaya başladı.

    O sırada bulvar üzerinde seyreden sürücüler, araçlarını son anda yol kenarına çekti.

    YARIŞAN ATLAR KAMERADA

    Atların üzerine doğru koştuğunu gören bir sürücü ise cep telefonunuyla yarışan atları kaydetti.

    Bursa at

    Veliefendi değil Bursa caddeleri VİDEO

    Bursa at

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