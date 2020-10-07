Bursa yollarında yarışan atlar
Bursa'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolda koşan atlar, Veliefendi Hipodromu'nu aratmadı.
- İHA
- 07.10.2020 - 10:52
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, başıboş 4 at yolda koşmaya başladı.
O sırada bulvar üzerinde seyreden sürücüler, araçlarını son anda yol kenarına çekti.
YARIŞAN ATLAR KAMERADA
Atların üzerine doğru koştuğunu gören bir sürücü ise cep telefonunuyla yarışan atları kaydetti.
Veliefendi değil Bursa caddeleri VİDEO